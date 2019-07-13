Libya, Fransa’dan füze açıklaması bekliyor

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Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı bir üste çıkan ve Fransa'nın kendisine ait olduğunu kabul ettiği füzelere ilişkin Paris'ten açıklama talep etti. Halife Hafter'in geçen haftalarda hezimete uğrayarak kaçtığı Giryan kentinden çıkan Javelin füzelerinin, Fransa'nın kendine ait olduğunu itiraf etmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. UMH Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'dan füzelerin "ne zaman, ne şekilde Hafter güçlerine ulaştırıldığını derhal açıklamasını" istedi.