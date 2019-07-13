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’de ve toprak kaymaları sonucu 30 kişi öldü

’de şiddetli yağışların neden olduğu ve toprak kaymaları sonucu en az30 kişi hayatını kaybetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 18:09
Nepal’de sel ve toprak kaymaları sonucu 30 kişi öldü

Nepal'de ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ve 18 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yerel medya birçok yapıda ve araçta maddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Ayrıca, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi gönderildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ulaşımın sağlanması için yolların temizleme çalışmalarının da yapıldığına değinildi.

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Nepal’de sel ve toprak kaymaları sonucu 30 kişi öldü
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