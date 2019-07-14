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’de Barry kasırgası ilan ettirdi

Giriş Tarihi: 14.7.2019
ABD’de Barry kasırgası olağanüstü hal ilan ettirdi
ABD'NİN Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde kasırga seviyesine ulaşması beklenen Barry fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Louisiana Valisi John Bel Edwards, "Kimse bu fırtınayı hafife almamalı, çünkü karaya indiğinde Kategori 1 olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Dün Louisiana kıyılarına ulaşması beklenen Barry fırtınasının kasırga şiddetine ulaşması bekleniyor. Sert rüzgar ve yağışa neden olan fırtına, bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu. Barry nedeniyle ilk etapta 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.
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ABD’de Barry kasırgası olağanüstü hal ilan ettirdi
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