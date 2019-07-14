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'da 7,3 büyüklüğünde

'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 14.7.2019 13:05
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem
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