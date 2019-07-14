Hindistan’da trenle içme suyu taşınıyor

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Hindistan'da yetersiz yağış nedeniyle bir aydır su sıkıntısı çeken Tamil Nadu vilayetinin başkenti olan 4 buçuk milyon nüfuslu Chennai'ye 50 vagonluk bir trenle ilk su nakliyatı yapıldı. Alman DW ajansının haberine göre ülkenin güneydoğusundaki metropole 2.5 milyon litre su taşıyan 50 vagonluk trenin kente vardığı açıklandı. 217 kilometre uzaklıktaki Jolarpet'ten yola çıkan trenin yolculuğunun yaklaşık beş saat sürdüğü bildirildi. Suyun ülkenin en büyük su kaynaklarından biri olan Mettur barajından taşındığı kaydedildi. Taşıma sürecek. DIŞ HABERLER