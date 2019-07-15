Anlaşmadan Obama’ya inat çekilmiş

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre İngiltere'nin görevinden alınan ABD Büyükelçisi Kim Darroch Londra'ya gönderdiği mesajlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik vandalizm yaparak eski ABD Başkanı Barack Obama'yı zor durumda bırakmak için İran anlaşmasından çekildiğini aktardı. Bu haber iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da bozulmasına neden oldu.Trump'ın, Demokrat Partili Latin kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Müslüman kongre üyesi İlhan Ömer'e yönelik sıra dışı bir saldırıya imza atması da gündeme oturdu. Donald Trump, "bu kişilerin nereden geldiğini bile bilmediğini" söyledi.ABD Temsilciler Meclisi 733 milyar dolarlık 2020 savunma bütçe tasarısını kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası 197 hayır oyuna karşı 220 evet oyuyla kabul edildi. Trump, Meksika sınırına duvar için istediği fonu kesen bir savunma bütçe tasarısını veto edeceğini belirtmişti.ABDBaşkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen ve göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduklarını ortaya koyan görüntüler ABD basınının ana gündemi haline geldi.