Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebolalı papaz paniği

Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunu öğrendiklerini ve en kısa sürede bu kişilere aşı yapılacağını belirtti.

Goma'da şimdiye kadar Ebola virüsüne rastlanmamıştı.

Öte yandan, Ebola ile mücadelede görev alan 2 topluluk liderinin kimliği belirsiz kişiler tarafından Beni-Butembo kentleri arasındaki bölgede öldürüldüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI BİN 571'E YÜKSELDİ

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 489 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 395'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 571 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 698 kişi tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 128 kişinin tedavisi sürüyor.

Virüsten kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 161 bin 400 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.