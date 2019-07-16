15 Temmuz Londra’da koreografiyle anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı. İnsanların yere yığılması ve çevredekilerin bu kişilere yardım etmek için koşuşturmasının sahnelendiği etkinlikte, birbirini tanımayan insanların nasıl dayanışma seferberliği başlattıkları anlatıldı. Koreografinin müziklerinin özel bestelendiği belirtildi.