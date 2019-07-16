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Dünyadan ’ye desteği

Ülkemizin dış temsilciliklerindeki törenlerde hain darbe girişimi lanetlendi. Dünyadan gelen mesajlardaysa ’deki demokrasiye vurgu yapıldı. AB Temsilcisi Mogherini,“Türkiye ile dayanışmamız sorgulanamaz” dedi

Giriş Tarihi: 16.7.2019
Dünyadan Türkiye’ye 15 Temmuz desteği

15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi 3'üncü yılını doldururken, 251 şehidimiz dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin temsilcilikleri tarafından düzenlenen törenlerle anıldı. Şehitler için dualar okunurken, demokrasiye güven ve terörle mücadeleye karşı birlik ruhu bir kez daha ortaya koyuldu. Siyaset dünyasından da Türkiye'ye dayanışma mesajları geldi.



Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" dedi. Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu konu üzerine görüştüğünü belirtti ve "Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin 3. yıldönümü ve hepimiz o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.

KATAR'DAN TEBRİK MESAJI
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı göndererek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.



Türkiye demokrasisinin yakın dönemdeki en büyük hareketi olan 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesi ve bu uğurda verilen şehitlerin unutulmadığı ise her kıtada düzenlenen etkinliklerle gösterildi. Bu etkinliklerin en en yankı bulduğu ülkelerden biri, FETÖ elebaşısının saklandığı ABD oldu. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Serdar Kılıç, "15 Temmuz, Türkiye'nin 2. Kurtuluş Savaşı'dır. 15 Temmuz en karanlık günlerimizden biridir; biz daha önce de karanlık günler yaşadık ama hiçbirinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı mensupları kendi vatandaşlarını vurmadı, parlamentosunu bombalamadı" dedi.

ABD'YE VE YUNAN YARGISINA TEPKİ
ABD'nin FETÖ elebaşının iadesi konusundaki suskunluğunu da sert sözlerle eleştiren Kılıç, "Peki demokrasiyi korumak için canını ortaya koyan Türk vatandaşı, cumhuriyeti ve demokrasisine saldıran bu yapı hakkında siz ne yapıyorsunuz, bu müttefiklik midir' diye ABD'ye sorsa bu sonuna kadar hakkı değil midir?" diye sordu.



ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta ise 15 Temmuz dolayısıyla "Fetullah Gülen ve kültünün suçları için adalet istiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı.
Yunanistan'daki törende konuşan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, FETÖ'nün hainliklerini unutmanın mümkün olmadığını belirterek, "Darbe girişiminden bu yana aradan geçen üç yılda 8 firari asker ülkemize iade edilmedikleri gibi bunlara iltica verilmesi yönünde Yunan yargısının aldığı karar kesinlikle kabul edilebilir değildir" mesajını yineledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ise Brüksel'de düzenlenen törende "Dikkati asla elden bırakmamalı, bu mücadelede gevşemeye asla mahal vermemeliyiz" uyarısında bulundu.

GÜNEY AFRİKA LİDERİNDEN JEST
Türkiye, Belçika, ABD, Kanada, İsveç, Danimarka, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Pakistan, Rusya, Kudüs, Kenya, Güney Kore, Etiyopya, Yunanistan, Kazakistan, Kırgızistan, Katar, Makedonya, Bosna Hersek, gibi pek çok ülkede etkinlikler düzenlendi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise bu anlamlı günde Türk heyetini kabul etti.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini SABAH manşetlerinden okudu

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Dünyadan Türkiye’ye 15 Temmuz desteği
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