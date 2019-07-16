Endonezya 7.3’le sallandı

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde pazar günü meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, eyalet genelinde çöken bir evin enkazı altında kalan 2 kadının hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de geçici barınaklara sığındığını belirtti. Wibowo, hasar seviyesini henüz tespiti edemediklerini ancak Saketa köyünde 2 köprü ve 58 evin depremde zarar gördüğünü aktardı. 7.3 şiddetindeki deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.