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7.3’le sallandı

Giriş Tarihi: 16.7.2019
Endonezya 7.3’le sallandı
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde pazar günü meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, eyalet genelinde çöken bir evin enkazı altında kalan 2 kadının hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de geçici barınaklara sığındığını belirtti. Wibowo, hasar seviyesini henüz tespiti edemediklerini ancak Saketa köyünde 2 köprü ve 58 evin depremde zarar gördüğünü aktardı. 7.3 şiddetindeki deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
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Endonezya 7.3’le sallandı
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