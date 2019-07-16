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istifa etti

François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 17:02
Fransa Çevre Bakanı istifa etti

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu.

Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Philippe'e sunduğunu bildirdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetti.

- Rugy istifa eden Hulot'nun yerine atanmıştı

Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanıyken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

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Fransa Çevre Bakanı istifa etti
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