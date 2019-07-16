Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > O ülkeden kan donduran son dakika haberi! Ölen kişileri domuzlara yedirdiler…

O ülkeden kan donduran haberi! Ölen kişileri domuzlara yedirdiler…

’nın bir kentinde yaşanan olayı dünyanın gündemine oturdu. Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan bir yer olarak biliniyor. Bu kentten gelen açıklamalar ise kan dondurdu. Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez, çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı. İşte son dakika haberi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 17.7.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 07:40
O ülkeden kan donduran son dakika haberi! Ölen kişileri domuzlara yedirdiler…

O ülkeden gelen haberi adeta kan dondurdu. 'nın bir kentinde silahlı çetelerin, çatışmaların ve hesaplaşmaların sıkça yaşandığı bir yerde ölen kişilerin cesetlerinin domuzlara yedirildiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

CESETLERİ DOMUZLARA YEDİRDİLER!

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez, çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı.

Bu durumu anlatmaktan dahi utandığını ifade eden Perez, konuyu yardım alabilmek ve çözüme kavuşturmak için söylemek zorunda kaldığını kaydetti.

Savcılığa olayın üzerine gidilmesi talimatı verdiğini aktaran Perez, şunları söyledi:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O ülkeden kan donduran son dakika haberi! Ölen kişileri domuzlara yedirdiler…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN