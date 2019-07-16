O ülkeden kan donduran son dakika haberi! Ölen kişileri domuzlara yedirdiler…

O ülkeden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Kolombiya'nın bir kentinde silahlı çetelerin, çatışmaların ve hesaplaşmaların sıkça yaşandığı bir yerde ölen kişilerin cesetlerinin domuzlara yedirildiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

CESETLERİ DOMUZLARA YEDİRDİLER!

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez, çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı.

Bu durumu anlatmaktan dahi utandığını ifade eden Perez, konuyu yardım alabilmek ve çözüme kavuşturmak için söylemek zorunda kaldığını kaydetti.

Savcılığa olayın üzerine gidilmesi talimatı verdiğini aktaran Perez, şunları söyledi: