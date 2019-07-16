Pazar yerine yıldırım düştü: 22 ölü

Pakistan medyasında yer alan habere göre, Azad Keşmir'in Lesva bölgesindeki pazar yerine yıldırım düştü. 22 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muson yağmurlarının sele neden olduğu bölgede bazı turistlerin de kaybolduğu belirtildi. Azad Keşmir'in genelinde yaşanan sel ve yıldırım çarpmaları sonucu 220 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Hindistan'da son bir haftadır etkisini gösteren yağışların neden olduğu sellerde çarşamba gününden bu yana 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yağışlar, ülke genelinde 4.5 milyon kişiyi etkiledi.







Öte yandan Nepal'i vuran muson yağmurları da 67 kişinin ölümüne neden oldu. 43 kişi de ağır yaralandı. Bangladeş'te de muson yağmurlarının tetiklediği sellerde son bir haftada 29 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Rohingya Müslümanlarının yaşadığı mülteci kampında oluşan çökmelerde 10 Müslümanın öldüğü bildirildi.



HİNDİSTAN'DA BİNA ÇÖKTÜ: 14 ÖLÜ

Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde 4 katlı bir bina çöktü. Salon kentinde yaşanan olayda 13'ü asker1 biri sivil 14 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi Vinod, aralarında askerlerinde olduğu 28 kişiyi kurtardıklarını belirtti.

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