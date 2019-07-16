Son Dakika: Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya'da rehin alanan 10 Türk denizciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik,"Hassasiyetle takip ediyoruz, detay vermeyeceğiz." dedi.

Çelik toplantıda dün TBMM'de konuşan CHP Sözcüsü Engin Özkoç'u eleştirdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

SİYASİ SABOTAJDIR

Maalesef dün yüce mecliste FETÖ'nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece talihsiz ve ahlak dışı bir konuşma yapmıştır. Çok uzun zamandır bir itibarsızlaştırma siyaseti gidenler görünüyor ki bir şaşırtma siyasetine başlamışlardır. Bunun adı esasında FETÖ'ye karşı duruşun güncellenmesi gereken bir günde Türkiye'nin Cumhurbaşkanını hedef almak siyasi sabotajdır.

Geçmişte tiyatro diyenler milletten tepki aldıklarını görünce bu siyasete dönmüşlerdiR. Sayın cumhurbaşkanının öldürülmesi için tim gönderildiği halde siz tutacaksınız sayın cumhurbaşkanını hedef alacaksınız. Maalesef siyasi sabotaja imza atmaya çalışıyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NUN BUNU İYİ NİYETLE SÖYLEMEDİĞİ BELLİ

CHP Genel Başkanı çıkmış yürekli bir savcı yok mu diyor. Meselenin FETÖ'nün konuşulmasını engellemek ve bu şekilde hedefe sayın cumhurbaşkanımızın koyulması olduğu görülüyor. Ama buna en güzel cevap Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmayla koyulmuş oldu.

Marmaris'te kendisini öldürmeye giden tim haftalarca Marmaris'te saklanmışken hukuk önüne çıkartılarak hukuka hassasiyet gösterilmişken Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılsın diyor. Çıkartılsın. Burada da meseleyi bir takım meseleyi sulandırma içinde olduğu görülüyor.

Yüce meclisin her araştırması çok kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir. "Darbe girişiminin başbakanı kimdir" diye soruyor. Hepimiz merak ediyoruz bunu. Elbette bir gün ortaya çıkacaktır.

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