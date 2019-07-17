ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim alması ABD basınında geniş yer buldu. Ankara'nın Washington'un baskılarına boyun eğmediği, yaptırım tehdidine aldırış etmediği ve bu adımın Orta Doğu'da güç dengesini değiştireceği yazılıyor. Düşünce kuruluşları analizlerinde S-400'ün özellikle görünmez savaş uçaklarına karşı çok etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan ve gölge CIA olarak bilinen jeopolitik istihbarat platformu Stratfor'daki analiz çarpıcı bilgiler içeriyor.

Stratfor analizinde, S-400 füzelerinin bugün en iyi görünmez savaş uçaklarını dahi düşürebilecek kapasiteye sahip olduğuna vurgu yaptı.

Analizde S400'ün sahip olduğu özelliklerin detaylarına da yer verildi. Geniş bir hava savunma sisteminin etkili bir parçası olarak tasvir edilen s400'ün radar ve sensörleriyle farklı türden düşman hedeflerini belirleyebildiğine dikkat çekildi.

Maliyeti ve yeteneklerinin yanı sıra ülkelerin hangi süper güç ile ittifak kuracağına dahi karar vermesinde S400'ün belirleyici olduğu belirtildi.

ABD MEDYASINDA DA BENZER HABER VE YORUMLAR AĞIRLIKTA

Washington Times'ta Türkiye'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Washington'a rağmen hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının Ortadoğu'daki güç dengesinin değiştiği anlamına geldiği yorumu yapıldı.

S-400 bağlamında Türkiye ABD ilişkilerinin değerlendirildiği yorumlarda, hava savunma sisteminin yanı sıra FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah desteğinin iki ülke arasındaki sorunlu başlıklardan olduğu ifade edildi.

İki ülke ilişkilerinde bir diğer önemli başlık ise F35 savaş uçağı. ABD medyası, Türkiye'nin proje ortaklığına işaret edildi. 1 milyar dolar yatırım yapan Türkiye'nin programdan çıkarma çabalarını "Washington'un hırsızlığı" şeklinde değerlendirdiğine vurgu yapıldı.

Haber ve yorumlarda, F35 programından çıkarılması halinde Türkiye'nin savaş uçağı alımında da Rusya alternatifine yönelebileceği konusunda Washington'a uyarılara yer verildi.



Kaynak: TRT Haber