Milli birlik ruhu tüm dünyada

BUGÜN NELER OLDU

NEW York'ta bulunan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 15 Temmuz'un uzun, çok zor ve kapkaranlık bir gece olduğunu belirterek, " Ama o karanlıktan millet olarak aydınlığı, sevgiyi, kardeşliği, birlik ve beraberliği çıkardık. Bu gerçekten gurur duymamız gereken bir husus" diye konuştu. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ise, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için 33 ülkedeki 61 medresede anma etkinliği gerçekleştirdi. ABD'nin Maryland eyaletinde, Ürdün, Somali, Arnavutluk, Lüksemburg, Fransa, Güney Afrika, Fas, Afganistan, Almanya'nın başkenti Berlin, Sudan, Ukrayna gibi dünyanın farklı kıtalarındaki ülkelerde Türkiye temsilciliklerinin organize ettiği anma törenleri düzenlendi. Diğer yandan FETÖ'nün kirli çamaşırları 3 yıl sonra bile ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Etiyopya'nın Harar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aldığı okulların eski müdürünün, okula ait tüm gelirleri kendi hesabında topladığı ortaya çıktı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, başkent Saraybosna'daki Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Ormanı içinde şehitler anısına 251 fidan dikildi.Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Kütüphanesi ve Sergisi" açıldı.