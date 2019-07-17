Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin petrolünü İsrail’e satıyor

BUGÜN NELER OLDU

Surıye'de rejim yanlısı haber yapan Al Vatan gazetesinin haberine göre, Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, Beşar Esad rejimine Irak-Suriye sınırından benzin sevkiyatı yaparken, İsrailli işadamı Motti Kahana terör örgütü YPG'nin şemsiyesi altında kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altındaki bölgelerinden çıkarılan Suriye petrolünü pazarlayacağını söyledi. İsrailli işadamı Kahana'nın, günde 125 bin ile 450 bin varil petrol ihraç etmek için terör örgütünün onayını beklediği belirtildi.