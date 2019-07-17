Donald Trump: Türkiye’ye adil davranılmadı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Türkiye ve F-35'lerle ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye'ye Patriot satılmaması dolayısıyla Barack Obama dönemini eleştiren Trump, Türkiye'nin bundan dolayı Rusya'dan S-400 almaya yöneldiğini vurguladı. Trump, Türkiye'ye yapılanın adil olmadığını belirterek şunları söyledi: "Türkiye bize karşı çok iyi. Şimdi ise onlara Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için bu F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Türkiye ile bu konuyu konuşuyoruz. Açıkçası iyi ilişkilerimiz var fakat bu durum çok karmaşık bir durum. Bu durum üzerine çalışıyoruz" dedi. Trump, bu durumdan F-35 üreticisi Lockheed Martin'in de memnun olmadığını kaydetti.