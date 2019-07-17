Turing’in fotoğrafı 50 sterline basılacak

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere Merkez Bankası, yeni 50 sterlinlik banknotlarda ünlü matematikçi, bilgisayar bilimci ve kriptolog Alan Turing'in fotoğrafının olacağını açıkladı. Turing, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin kodlarının kırılmasında önemli rol oynamıştı. Kararı duyuran İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "Alan Turing bugünkü hayatımızda etkisi son derece yüksek olan sıradışı bir matematikçiydi" dedi. Yeni 50 sterlinlik banknot, İngiltere'nin kağıt paradan plastik paraya geçişinin son halkası olacak. Banknotların 2021'de tedavüle girmesi bekleniyor. DIŞ HABERLER