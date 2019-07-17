Yerliler, Amazon’un sahibini protesto etti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li perakende devi Amazon'un üst yöneticisi Jeff Bezos, şirketin çalışma şartları ve ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimi ile ilişkileri nedeniyle New York'taki evinin önünde önceki gün toplanan grup tarafından protesto edildi. Bezos'un, Manhattan'da 80 milyon dolara satın aldığı yeni evi önünde bir araya gelen protestocular, şirketin ICE ile ilişkilerinin sona erdirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği dilekçe, Bezos'un oturduğu binaya bırakıldı. DIŞ HABERLER