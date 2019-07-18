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Çevre düzenlemesi sonrası o göl yeniden canlandı

'in'deki Ebinur Gölü’nün yeniden canlanması bölge halkının yüzünü güldürdü. Bu bölgede daha önce hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı fakat kuraklık sonrasında alanının verimsiz bir hale geldiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 12:17
Çevre düzenlemesi sonrası o göl yeniden canlandı

Bölgeden gelen habere göre yıllar önce bazı Kazak çobanlar, aileleriyle beraber Ebinur Gölü'nün kıyısında bulunan Kökbasto'ya yerleşti.

SÜREÇ İÇERİSİNDE GÖL VERİMSİZ HALE GELDİ

Aradan geçen süreç sonrasında Ebinur Gölü'nde insanların faaliyetleri ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı ekolojik dengeyi ciddi şekilde bozdu. Bitki örtüsünün tahrip olmasından sonra Ebinur Gölü bölgesi, bir dönem kum fırtınalarının kaynağı olan bölgelerden biri hâline geldi.

2015'TEKİ O KARAR SONRASINDA...

Ebinur Gölü Sulak Alanı Ulusal Doğa Koruma İdaresi Başkanı Yao Shuyin, "Çobanların endişelerini gidermek için Alashankou Belediyesi ile beraber bir çözüm planı ortaya koyduk. Buna göre, geçim zorluğu yaşayan ailelere yönelik 'bire bir' yardım kampanyası başlatıldı. Plan çerçevesinde, buraya göç eden çoban ailelerinin asgari geçim ücreti almaları sağlandı, onlara konaklama, tedavi ve eğitim konularında destek politikaları uygulandı." dedi.

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Çevre düzenlemesi sonrası o göl yeniden canlandı
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