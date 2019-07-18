Çevre düzenlemesi sonrası o göl yeniden canlandı

Ömrünün yarısını koyun ve sığır otlatarak geçiren Sarkıbet Kavsıl, gerçekleştirilen bu çevre düzenlemesi ile bölgenin eskisi gibi verimli hale getirildiğini beliterek, son yıllardaki bu dönüşümden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK TUZ GÖLÜ

Bölgeden gelen habere göre yıllar önce bazı Kazak çobanlar, aileleriyle beraber Xinjiang'ın en büyük tuzlu su gölü olan Ebinur Gölü'nün kıyısında bulunan Kökbasto'ya yerleşti. 48 yaşındaki Sarkıbet Kavsıl da bu yemyeşil topraklarda büyüdü ve evlendi.

SÜREÇ İÇERİSİNDE GÖL VERİMSİZ HALE GELDİ

Aradan geçen süreç sonrasında Ebinur Gölü'nde insanların faaliyetleri ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı ekolojik dengeyi ciddi şekilde bozdu. Bitki örtüsünün tahrip olmasından sonra Ebinur Gölü bölgesi, bir dönem kum fırtınalarının kaynağı olan bölgelerden biri hâline geldi.

2015'TEKİ O KARAR SONRASINDA...

Ekolojik ortamın düzeltilmesi ve bölgenin yeniden canlandırılması için; Ebinur Gölü Sulak Alanı Ulusal Doğa Koruma İdaresi, 2015 yılında bir göç planı ortaya koyarak, bölgede yaşayan 54 Kazak ailenin 40 kilometre uzaklıktaki Alashankou şehrine taşınmasını talep etti.

Bu isteği öğrenince önce "hayır" yanıtını veren Sarkıbet Kavsıl ve komşuları, "Biz, sadece koyun ve sığır otlatabiliriz. Kökbasto'dan ayrılırsak nasıl yaşarız?" diye düşündüklerini ifade ettiler.

Aktarılan bilgiye göre Sarkıbet Kavsıl ve komşularının yaşadıkları bölgede elektrikler yoktu ve musluk suyu da akmıyordu aynı zamanda Kavsıl ve komşuları daha iyi yaşam koşullarına sahip bir kentte yaşamayı arzulasalar bile gidecekleri yerde tutunmalarını sağlayacak becerileri olmadığını düşünüyor, ayrılmaktan korkuyorlardı.

ÇOBANLARIN ENDİŞELERİ GİDERİLDİ

Ebinur Gölü Sulak Alanı Ulusal Doğa Koruma İdaresi Başkanı Yao Shuyin, "Çobanların endişelerini gidermek için Alashankou Belediyesi ile beraber bir çözüm planı ortaya koyduk. Buna göre, geçim zorluğu yaşayan ailelere yönelik 'bire bir' yardım kampanyası başlatıldı. Plan çerçevesinde, buraya göç eden çoban ailelerinin asgari geçim ücreti almaları sağlandı, onlara konaklama, tedavi ve eğitim konularında destek politikaları uygulandı." dedi.

"DÜZENLİ ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLEN KURSLAR..."

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Sarkıbet Kavsıl, kendisini en çok mutlu eden konunun hükümet tarafından düzenli şekilde organize edilen kurslar olduğunu aktardı. Kurslar, yemek yapmaktan ve elektrik tesisatçılığı eğitimine kadar birçok alandaki beceri eğitimlerini kapsıyor. Sarkıbet Kavsıl, "Bir beceri sahibi olursam kentte yaşamaktan korkmam." diye konuştu.

GELİRLERİ 6000 YUANI GEÇİYOR Endişelerini geride bırakan Sarkıbet Kavsıl, Ağustos 2017'de sığır ve koyunlarını satarak, bölgedeki ilk göçmen grubunun üyesi oldu. Sarkıbet Kavsıl, daha sonra eğitimlere katılarak elektrik tesisatçılığı üzerine sertifikalar aldı. Eşi de gördüğü eğitimin ardından yerel bir teşebbüste sanayi işçisi olarak çalışmaya başladı. Şu an, çiftin aylık gelirlerinin toplamı 6000 yuanı geçiyor. Bu gibi başarılı örnekler, daha sonra 180'den fazla çobanın Kökbasto'dan ayrılmasının da önünü açtı.

Geçmişteki üretim ve yaşam tarzları değişen Kazak vatandaşların modern bir yaşam sürmeye başlarken, memleketlerinin ekolojik ortamının iyileşmesine de katkı yapmış oldukları da kaydedildi.

800 METREKARELİK ALAN GERİ KAZANILDI

Göçlerin teşviki, eski fabrikaların yıkılması ve yapay yağış geliştirme çalışmaları sayesinde Kökbasto bir kez daha yeşil elbiselerine büründü, yıllardır görülmemiş altın kartal ve kızıl geyik gibi yabani hayvanlar yeniden sahneye çıktı. Çalışmaların sonucunda, bir zamanlar kuraklığın eşiğindeki Ebinur Gölü'nün 800 metrekarelik alanı geri kazanıldı.