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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak. 'deki hain saldırıda şehit olan Türk diplomat için taziyelerini iletti.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 17:14
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı

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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı
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