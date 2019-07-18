Putin, Macron ile "İran" ve "Suriye" meselelerini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Nükleer Anlaşması ve Suriye konularını görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD'nin İran Nükleer Anlaşması'ndan çıkmasından sonraki durum ele alındı.

İki lider, İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Orta Doğu'nun güvenliği ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Eylem planının amacına uygun olarak ilgili bütün devletlerin çabalarını güçlendirmesi gerektiğinin altı çizildi.

- Suriye'deki durum görüşüldü

Kremlin'in açıklamasında görüşme esnasında Suriye meselesinin de ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suriye'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, siyasi bir anlaşmaya varmanın ve silahlı çatışmaların sonuçlarının üstesinden gelmenin önemi vurgulandı."

Açıklamada ayrıca, iki liderin, Ukrayna krizini de ele aldığı vurgulanarak Normandiya Formatı'nda ortak çalışmaları aktif hale getirmeye hazır oldukları aktarıldı.