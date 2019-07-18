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nedir? -35 teknik özellikleri nelerdir?

F-35 savaş uçakları ile onlara alternatif olarak gösterilen Rus yapımı uçağı gündemde yer edindi. 'nin 'dan hava savunma sistemi satın almasının ardından -35 özellikleri merak edildi. On binlerce kişi ‘’ Su-35 nedir? Teknik özellikleri nelerdir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 15:08
Su-35 nedir? Su-35 teknik özellikleri nelerdir?

Türkiye ve ABD arasında krize sebep olan S400 Hava savunma sisteminin ardından gözler Su-35'e çevrildi. Basında büyük yankı uyandıran Su- 35'İn ait olduğu 4++ nesli, toplam özelliklerine avcı uçağının azami derecede 5. nesil uçaklara yakınlaştırıldığını göstermektedir. Bu bağlamda vatandaşlar Su- 35 hakkında detaylara erişmek istiyor. Edinilen son bilgiye göre, Rus hükümeti, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri için Türkiye'ye uygulanan F-35 tehditlerine karşı Su-35 önerisini sundu. Bununla birlikte savaş uçağının özellikleri merak edildi.

Su-35 NEDİR?

Sukhoi Su-35 'Su-35', Su-27 'Flanker'ların çokça geliştirilmiş iki ayrı türevinden biridir. Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

Su- 35 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Su-35, Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan 4++ nesil süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jet, T-10S platformunun derin modernizasyonudur.

Su-35'in ait olduğu 4++ nesli, toplam özelliklerine avcı uçağının azami derecede 5. nesil uçaklara yakınlaştırıldığını göstermekte, zira stealth teknolojisi ile APAR (active phased array radar/ aktif fazlı dizi radar) dışında 5. nesil uçakların çoğu gereksinimlerini karşılamaktadır.

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Su-35 nedir? Su-35 teknik özellikleri nelerdir?
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