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’da kundaklama dehşeti: 23 ölü

’da bir kişi, animasyon stüdyosunu döküp ateşe verdi. Yangında 23 kişi öldü 36 kişi yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019
Japonya’da kundaklama dehşeti: 23 ölü

Japonya'nın Kyoto bölgesinde, ismi açıklanmayan bir kişi, 3 katlı Kyoto Animasyon Stüdyosu binasını benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye kaynakları, yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirirken, polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi. Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor. Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti. Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.

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Japonya’da kundaklama dehşeti: 23 ölü
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