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’dan iddiasına yalanlama

Giriş Tarihi: 19.7.2019
Rusya’dan İdlib iddiasına yalanlama
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kara birliklerinin ve özel kuvvetlerinin İdlib'deki çatışmalara katıldığına dair Reuters'ta yer alan iddiaları tekzip etti. Rus Savunma Bakanlığı, önceden ve şu anda hiçbir Rus kara birliğinin Suriye'de bulunmadığının altını çizdi. Türkiye'yle imzalanan mutabakat uyarınca İdlib gerilimi azaltma bölgesinde sadece Rus askeri polisinin görev yaptığı gözlem noktaları bulunduğunu belirten bakanlık, Rus askeri polislerin Türk meslektaşlarıyla ateşkesi gözlediğini vurguladı.
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Rusya’dan İdlib iddiasına yalanlama
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