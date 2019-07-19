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Son dakika: , 'nda 'ye ait bir tankerini durdurdu

, 'nda 'ye ait bir tankerini durdurdu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 21:32
Son dakika: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerinin alıkoyduğu duyuruldu. Bildiride, "İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur" bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Fucire limanından Suudi Arabistan'ın El Celil limanı olduğu biliniyor.
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