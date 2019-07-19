‘YPG/PKK sivil Kürtleri hedef alıyor’

ÖRGTÜTÜ

BUGÜN NELER OLDU

Washington'da düzenlenen panele katılan Suriyeli Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo, "Suriye'de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var. Biz kendi topraklarımızda, Suriye'de özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz, PKK'nın istediği gibi değil" ifadesini kullandı.Türk Miras Vakfı (THO) tarafından Washington Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen "Suriye'deki Savaş: Kürt Perspektifi" başlıklı panele, Yekiti Partisi üyesi Abdullah Kedo, Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo, Suriyeli aktivist Faruk Bilal ve Suriye-Amerikan Konseyi üyesi Shlamo Bolts konuşmacı olarak katıldı. Suriye'de terörün kaynağının Beşar Esad rejimi olduğunu anlatan Abdulaziz Tammo, "Suriye'de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var. Biz kendi topraklarımızda, Suriye'de özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz, PKK'nın istediği gibi değil" ifadesini kullandı.PKK'nın Suriyeli kadın ve çocukları nasıl kullandığını ve uluslararası medyaya bunu nasıl "sattığını" anlatan Tammo, "Şu anda binlerce Suriyeli olmayan YPG/PKK militanı var. Bunlar Suriyeli Kürtlere ve Türkiye'ye düşmanlar. Türkiye'nin kendi sınırını koruma hakkı var. Suriye'de bir güvenli bölge olursa burası Suriyeli mülteciler için olmalıdır. Burada terör unsurları olmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.Terör örgütü bu kez de Haseke'deki Al-Hol kampında yaşayan kadınların kamptan çıkabilmesi için formalite evlilik yapmasını ve belirli bir meblağ ödemesini şart koşuyor. Al Hol kampında Suriyeli kadınların terör örgütü militanları ile evliliklerinde artış yaşandığı ve kadınların 1 milyon Suriye lirasına varan miktarları ödemek zorunda bırakıldığı belirtiliyor. Militanlar, kadınlardan para aldıktan sonra boşanmayı reddediyor.