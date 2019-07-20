El yıkamayana asker müdahale edecek

BUGÜN NELER OLDU

KONGODemokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ebola ile mücadele kapsamında salgının görüldüğü bölgelerde zorunlu el yıkama uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı Salgın Müdahale Koordinatörü Dr. Aruna Abedi, Ebola virüsünün geçen hafta ilk defa görüldüğü Goma kentinde basına yaptığı açıklamada, bölgede virüsün yayılmasını önlemek için el yıkamayı mecburi kıldıklarını belirtti. Abedi, asker ve polislerin ellerini yıkamamakta direnen kişilere müdahale edeceklerini ve ateş kontrolü de yapacaklarını kaydetti.