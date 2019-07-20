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El yıkamayana asker müdahale edecek

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Giriş Tarihi: 20.7.2019
El yıkamayana asker müdahale edecek
KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ebola ile mücadele kapsamında salgının görüldüğü bölgelerde zorunlu el yıkama uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı Salgın Müdahale Koordinatörü Dr. Aruna Abedi, Ebola virüsünün geçen hafta ilk defa görüldüğü Goma kentinde basına yaptığı açıklamada, bölgede virüsün yayılmasını önlemek için el yıkamayı mecburi kıldıklarını belirtti. Abedi, asker ve polislerin ellerini yıkamamakta direnen kişilere müdahale edeceklerini ve ateş kontrolü de yapacaklarını kaydetti.
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El yıkamayana asker müdahale edecek
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