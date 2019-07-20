Okul taşındı, aileler mağdur oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kanada merkezli olduğunu belirtilen UKA Özel Eğitim Kurumları skandal bir kararla 3-5 yaş arasıdaki çocukları mağdur etti. İddiaya göre, kurum maddi gerekçeyle Levent'teki kampüsünü Ulus'taki kampüsüne taşıdı. Öğrencilerinden ortalama yıllık 35 bin TL alan okul, taşınma işlemini velilere bilgilendirmeden yaptı. Okulun uzak olmasından dolayı ise veliler duruma isyan etti. Okuldaki ortalama 3 yaşındaki çocuklar ve aileleri mağdur oldu. Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler okuldan, ödedikleri ücreti iade etmelerini istedi. Ancak okuldan "Mahkemeye gidin, ne yaparsanız yapın" cevabını alınca şoke oldular. Baskı üzerine paraları iade edeceğini belirten okul yönetimi, paralarını geri isteyen ailelerden ödedikleri miktardan yüzde 10 kesinti yaptı. Mağduriyetin kendilerinden değil okuldan kaynaklanmadığını belirten veliler ise hala paralarını almış değil. Bunun üzerine paralarını alamayan aileler yasal yollara başvurup okul hakkında icra takibi başlattı. Okul hakkında İcra Hukuk Mahkemesi, İş Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi ve Tüketici Mahkemesi'nde açılan 39 dava olduğu ortaya çıktı. Okuldan yapılan açıklamada, maddi nedenlerle ailelere ücretlerin iade edilemediği öne sürüldü. Veliler ise çocuklarının eğitim dönemini boşa geçirdiklerini, ödedikleri paraları da geri alamadıkları gibi okulun Ulus, Etiler gibi semtlerde yeni ilanlar verdiğini söyledi. 3-5 yaş arasındaki çocukların da bu durumda mağdur edildiğini belirten aileler mağduriyetin giderilmesini bekliyor.