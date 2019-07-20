Sapık milyarderi serveti de kurtaramadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın da arkadaşı olan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kefalet talebi reddedildi. Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyor.

SERVETİNİ ORTAYA KOYDU...

Davaya bakan bölge hakimi Richard M. Berman önceki gün görülen duruşmada, Epstein'ın topluma, özellikle de davadaki mevcut ve hala öne çıkabilecek potansiyel kurbanlara yönelik tehlike teşkil ettiğini ve ülkeden kaçmak için büyük zenginliğini ve engin kaynaklarını kullanabileceğini belirtti. Epstein'ın avukatları, müvekkillerinin teminat olarak 559 milyon dolarlık servetini güvence için vermeye razı olduğunu, yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmasını talep etmişti. Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan Epstein'ın malikanesinde 6 Temmuz'da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğrafları ele geçirilmişti.