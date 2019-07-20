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, alıkoyduğu 'a ait tankerini serbest bıraktı

'ın, yaklaşık 3 aydır 'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu 'a ait tankerini serbest bıraktığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 21:37
Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, 30 Nisan'dan bu yana Cidde Limanı'nda alıkoyduğu İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.

Haberde, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait tankerin mürettebatıyla birlikte İran'a doğru denize açıldığı ifade edildi.

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Söz konusu tanker, 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, Suudi Arabistan'a tankerin bakım masrafları için 10 milyon dolar ödemişti.

Suudi Arabistan'ın tankerin serbest bırakılması için İran'dan günlük 200 bin dolar talep ettiği ancak Tahran'ın bu meblağı ödemeyi reddettiğine ilişkin bilgiler İran medyasına yansımıştı.

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Yaklaşık 3 aydır Suudi Arabistan tarafından alıkonulan tankerin, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından serbest bırakılması dikkati çekti.

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Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı
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