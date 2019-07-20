Uçakta olay çıkardı 85 bin sterlin ceza aldı

İngiltere'de? Londra- Dalaman seferini yapan Jet2 Havayolları uçağında olay çıkararak uçağın savaş jetleri eşliğinde geri dönmesine neden olmakla suçlanan bir yolcuya, havayolu şirketi tarafından 85 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) ceza kesildi. Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan ve yolcuları tehdit ettiği öne sürülen 25 yaşındaki İngiliz yolcu Chloe Haines'e ayrıca şirket tarafından ömür boyu uçuş yasağı getirildi.

22 Haziran'da Jet2 Havayolları'nın Airbus 321 model uçağında yaşanan olayda kabin görevlilerine saldırdığı belirtilen ve çevresine ırkçı hakaretler yağdıran Chloe Haines kokpite girmek istemişti. Daha sonra uçağın kapısını açmaya çalışan Haines uçuş personeli ve yolcular tarafından zaptedildi. Bu sırada kuleye kaçırılma sinyali gönderen uçak kalkışından 45 dakika sonra İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon eşliğinde Stansted Havalimanı'na geri döndü. Tutuksuz olarak yargılanan Chloe Haines 21 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılacak.