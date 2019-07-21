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ABD heyeti yarın 'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyet yarın 'da olacak. Görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak

Giriş Tarihi: 21.7.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 15:38
ABD heyeti yarın Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Suriye meselesini konuşmak üzere Türkiye'ye gelecek. Daha önce de ABD'li heyetlerin yoğun bir şekilde Türkiye'ye geldiği aktarıldı. ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey daha önce de Türkiye'ye birçok kez Suriye konusunu görüşmek için geldiği ve aynı şekilde de Türk heyetinin de ABD'ye görüşmeler için gittiği bilinmektedir.

Heyetler arasında yapılacak olan görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

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ABD heyeti yarın Ankara'ya geliyor
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