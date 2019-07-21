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'da isabet eden 32 kişi öldü

'ın Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 23:19
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, yetkililer, eyalet bölgelerinden Kanpur ve Fatehpur'da 7'şer, Jhansi'de 5, Jalaun'da 4, Hamirpur'da 3, Ghazipur'da 2, Jaunpur, Pratapgarh, Kanpur Dehat ve Chitrakoot'da birer kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer farklı bölgelerde yıldırım isabet eden 32 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 33 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu.

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Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
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