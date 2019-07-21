Hürmüz’de tanker restleşmesi

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoyan İran'ın "tehlikeli yolu" tercih ediyor olmasından endişe duyduğunu belirtirken İran da İngiltere'yi ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmakla itham etti. İngiliz Bakan Hunt, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Körfez'de dün (önceki gün) olanlar, Cebelitarık'ın Suriye'ye giden petrolü yasal olarak alıkoymasının ardından İran'ın, yasa dışı ve istikrarı bozucu davranışın tehlikeli yolunu tercih ediyor olabileceğinin endişe verici işaretlerini taşıyor" ifadelerini kullandı. İran'ın önceki gün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı. İngiltere'nin yaptığı açıklama üzerine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği garanti ettiğini savunan Zarif, "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir" ifadesini kullandı. Öte yandan İran önceki gün alıkoyduğu Cezayir petrol şirketi Sonatrach'a ait tankeri serbest bıraktı. Suudi Arabistan da 30 Nisan'dan bu yana alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı.