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‘Erdoğan ile birlikte cesur adımlar atmalıyız’

STELYO BERBERAKİS
STELYO BERBERAKİS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019
‘Erdoğan ile birlikte cesur adımlar atmalıyız’
Yunanistan'da 7 Temmuz seçimlerinin galibi muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunan Parlamentosu'nda hükümet programını açıklarken Türkiye ile ilişkilere de değindi. Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu. Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir" ifadelerini kullandı. Miçotakis, bu açıklamalarıyla iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediği izlenimini doğurdu.
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