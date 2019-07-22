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sele teslim ölü sayısı 160’a çıktı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019
Hindistan sele teslim ölü sayısı 160’a çıktı
Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a ulaştı. Hindistan basınında yer alan haberlerde, temmuz ayının başından itibaren muson yağışları nedeniyle oluşan selden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 98, Assam'da 62 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Selden milyonlarca kişinin etkilendiği belirtilirken afet bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Haberlerde, Assam genelinde 130 binden fazla insanın 900 yardım kampına alındığı ve Bihar'da da nehir ambulansları aracılığıyla bin 600 kişiye tıbbi yardım ulaştırıldığı bildirildi. Öte yandan Japonya'da önceki gün başlayan ve etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle 111 bin kişi için tahliye emri verildi. Ülkenin batısındaki Hiroşima, Fukuoka ve Saga eyaletlerini olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle bazı nehir sularının yükseldiği bildirildi.
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Hindistan sele teslim ölü sayısı 160’a çıktı
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