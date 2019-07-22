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’de Türkeş Müzesi açıldı

Giriş Tarihi: 22.7.2019
KKTC’de Türkeş Müzesi açıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından Lefkoşa'da müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açılış konuşmasında, "Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı. Onun hayatı boyunca dile getirdiği idealleri ailesi ve Türk dünyası tarafından takip edilmekte. Bu eser onun hizmetini, ideallerini ve bizim bir değerimiz olduğunu göstermesi adına çok önemli" ifadelerini kullandı.
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KKTC’de Türkeş Müzesi açıldı
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