Terör örgütü, kadın-çocuk demeden sivilleri katlediyor

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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda başta Deyrizor ve Haseke ili olmak üzere işgal ettiği bölgelerde kendilerine muhalif olan sivilleri işkenceyle öldürmeye devam ediyor. Türk istihbarat birimleri, terör örgütü YPG'nin Deyrizor ve Haseke'de DEAŞ'a destek vermekle suçladığı yüzlerce sivili tutuklayarak kamplara götürdüğü ve orada akıl almaz işkenceler yaptıklarını belirledi. Örgütün işkenceyle katlettiği Suriyeli mühendis Fahd Ammaş El Nayıf (35) ve eczacı Salih El-Ahmet El-Yasin'in (50) aileleri, teslim aldıkları cenazelerin ağır işkenceye maruz kaldıklarını bildirdi.Türk istihbarat birimlerine göre terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de bir aktivist 3 hafta önce işkenceyle öldürüldü. İstihbarat raporunda işgal ettiği bölgelere çoban kıyafeti giyerek sızan teröristlerin kaçırdıkları kadın ve çocuklara işkence yaptığı, bunu sosyal medyada yayınlayarak bölge halkını tehdit ettiği belirtiliyor. Raporda, Zagir köyünde bir kadının 3-7 yaş arasındaki 3 çocuğuyla birlikte Fırat Nehri'ne atılarak öldürüldüğü de yer aldı.