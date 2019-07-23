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'de durum korkunç boyutlara ulaştı

Başbakanı Muhammed Iştiyye, ablukası altındaki Şeridi'nde su krizinin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Filistin Başbakanı Iştiyye, 'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı (DFID) desteğiyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 milyon dolarlık tuzlu su arıtma tesisi kurulması için düzenlenen imza töreninde konuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 18:58
Gazze'de durum korkunç boyutlara ulaştı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki su krizine dikkati çeken Iştiyye, "Gazze'deki kullanılabilir suyun durumu çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Dolayısıyla Gazze Şeridi'nde tuzlu suyu arıtmak için böyle bir tesisin kurulması çok önemli. Bu Filistinlilere bir destek olacak ve onların yaşadıkları zorlukları hafifletecektir." dedi.

Iştiyye, işgal altındaki Filistin topraklarının genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarına yönelik desteğin "işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin'in kurulması için yürütülen çalışmalar" kapsamında yapıldığına işaret etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Su İdaresi Başkanı Yasir eş-Şanti daha önce yaptığı açıklamada, bölgede yer altı sularının çok ciddi derecede azaldığını, tuz oranlarının yükseldiğini ve kullanılabilirlik derecesinin düştüğünü belirtmişti.

Şanti, Gazze Şeridi'ndeki belediyelerin kontrolünde bulunan kuyulardaki suların yüzde 99'nun Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği su standartlarına uymadığını kaydetmişti.

Filistin Su İdaresi, Gazze'deki suyun yüzde 97'sinin içmeye elverişli olmadığını açıklarken, bazı uzmanlar ise bunun yüzde 100'e ulaştığını savunuyor. Su kirliliğinin nedeninin yüksek oranda klorür, nitrat kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler tarafından geçen yıl yapılan açıklamada, gerekli önlemler alınmadığı takdirde Gazze'deki yer altı sularının 2020 yılında tükeneceği kaydedilmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Gazze'de durum korkunç boyutlara ulaştı
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