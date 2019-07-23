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’de pazar yerine hava saldırısı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
İdlib’de pazar yerine hava saldırısı
Suriye'de, Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki saldırıları sürüyor. Sivil Savunma (Beyaz Beretliler), 24 saat içinde düzenlenen bir dizi saldırılarda 3'ü çocuk ve 1'i sivil savunma yetkilisi toplam 38 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hava saldırılardan birinin Marratinnuman'daki pazar yerine yönelik düzenlendiğini aktaran Suriyeli muhalif gruplar, bu saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ise saldırı haberini yalanladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib mutabakatının sağlıklı şekilde uygulanması için sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Rusya'nın da sorumluluğu rejimin saldırılarını durdurmak" dedi.
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İdlib’de pazar yerine hava saldırısı
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