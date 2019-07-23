Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı.



Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.







Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Johnson 92,153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

93 yaşındaki Kraliçe, daha sonra Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve onu hükümeti kurmakla görevlendirecek.