İran: CIA casusluk şebekesini çökerttik

BUGÜN NELER OLDU

İran'da üst düzey bir yetkili, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) yönelik casusluk operasyonunda ajan olduklarından kuşkulanılan tümü İran vatandaşı 17 kişinin tutuklandığını ve derhal yargılandığını, bazılarının idam bazılarının da çeşitli ağır hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı. İran bu kişilerin kimlik bilgileri ya da görev alanları konusunda herhangi bir detay vermedi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'ın CIA ajanlarını yakaladığı yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Haberler tamamen sahte" dedi.