İsrail, Doğu Kudüs’ü yıkıyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı. Çok sayıda İsrail askeri ve polisi, dün sabah erken saatlerden itibaren Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ne girdi. İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Sur Bahir bölgesinde yıkımına karar verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı.



ETNİK TEMİZLİĞİN PARÇASI

Buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina ise altına yerleştirilen patlayıcılarla yerle bir edildi. İsrail'e ait iş makineleri şu ana kadar toplam 9 binayı yıktı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine yönelik başlattığı yıkımları "etnik temizliğin bir parçası" olarak nitelendirdi.







PATLAYICI BİLE KULLANDILAR

İsrail güçleri, Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El- Hummus mahallesindeki 8 katlı bir binayı, altına yerleştirdikleri patlayıcılarla yıktı. İsrail'e ait iş makineleri toplam 9 binayı yerle bir etti.



AA MUHABİRİNİ 6 AYDIR BIRAKMIYORLAR

İsrail'in önceki akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, müvekkilinin yeniden Givon Sınır Dışı Merkezi'ne götürüldüğünü söyledi. 22 Ocak'ta gözaltına alınan Kharouf'un Ürdün'ün kararlı duruşu sayesinde sınır dışı edilemediğini vurgulayan Lustigman, "Yaşananlar Kudüs'ten başka gidecek bir yerinin olmadığını gösterdi. Mücadelemiz devam edecek. 6 Ağustos'taki duruşmanın öne çekilerek, bir an önce serbest bırakılmasını isteyeceğiz" diye konuştu. AA

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