Kahkahası 100 euroya patladı

Kosova'nın başkenti Priştine'de bir vatandaşa yüksek sesle güldüğü için polis tarafından 100 euro ceza kesildi. Geçen perşembe günü gerçekleşen olay ise kahkaha mağduru Aida Gashi isimli vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Gashi, "Rexhep Luci" sokağında polisin, sadece yüksek sesle gülmesi nedeniyle 100 euro tutarında çarptırıldığını belirtti. Taksi beklerken polis memurunun kendisine yaklaştığını ve gülmemesini söylediğini kaydeden Gashi, polise kahkahayı nasıl ölçtüğünü sorduğunda, yetkilinin kulaklarımla cevabını verdiğini söyledi. Yaşanan trajikomik olayın bireysel bir uygulama mı, yoksa genel bir uygulama mı olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.

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