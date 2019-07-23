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Son Dakika: 'ndan flaş açıklama

'de güvenli bölge için ve ABD ortak çalışma yaptı!

Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 17:05
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara Milli Savunma Bakanlığında (MSB) başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

SETA Siyaset Bilimleri Direktörü Nebi Miş, A Haber canlı yayınında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. "Küresel aktörlerin Suriye üzerinde bir çözüme nihai yol haritasına anlaşmaya varmasını engellemeye dönük sabotajlar olarak bu saldırları değerlendirmek yorumlamak gerekiyor"

"Saldırıları sabotajlar olarak değerlendirmek gerekiyor"

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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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