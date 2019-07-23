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gemisi kurtardı

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Giriş Tarihi: 23.7.2019
Turist gemisi göçmen kurtardı
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında bir turist gemisi çok sayıda göçmeni ölmekten kurtardı. Yunan basınında yer alan haberlerde, batma tehlikesi olan bir botta yer alan 33'ü çocuk 111 sığınmacı Marella Discovery adlı yolcu gemisi tarafından kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, kıyıdan 40 deniz mili açıkta seyreden ve İtalya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların Kalamata limanına getirildiği bildirildi. Kurtarılan sığınmacıların uyrukları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
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Turist gemisi göçmen kurtardı
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