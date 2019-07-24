Ankara'da kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' dahil Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİK ÖNCELİKLERİNİN AÇIK BİR ŞEKİLDE VURGULANDI

Cumurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüne ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre Kalın ve Jeffrey başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda; Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Münbiç Yol Haritası, anayasa komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü. Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.